Celso Rodrigues é demitido do Operário Futebol Clube

Celso Rodrigues não é mais técnico do Operário Futebol Clube. O comandante de 53 anos, foi demitido do Galo, na manhã de hoje (27), após o empate contra o Cascavel (PR), no último final de semana pelo Brasileirão Série D. O Galo de Campo Grande é o lanterninha do grupo A7, com 8 pontos.

Em buscas de respostas, o Portal O Estado Online conversou com o presidente do Operário, Nelson Antônio da Silva, que confirmou a demissão do comandante. “Conversamos com Celso hoje, e ele não gostou da notícia, mas entendeu a situação que o clube passa atualmente. A gente agradece imensamente pelo seu trabalho e desejamos sucesso em sua carreira”, comentou.

Questionamos o presidente sobre a pressão da torcida, após o empate contra Cascavel, onde desmentiu que a demissão do técnico foi pelo empate em casa. “A única coisa que posso afirmar é que a demissão não tem nada a ver com os resultados e sim, uma decisão particular de minha parte. No meu ponto de vista, estávamos precisando de mudanças”, detalhou para a reportagem.

Conforme apurado pela reportagem do O Estado Online, os maus resultados jogando em Campo Grande, culminou na demissão do tecnico Celso Rodrigues. Neste último final de semana, após o empate no finalzinho do jogo contra o Cascavel (PR), no Estádio Jacques da Luz, o presidente do OFC, Nelson Antônio da Silva (de costas), foi visto discutindo com os torcedores.

Acompanhe a nota do Operário Futebol Clube sobre a demissão do comandante, sem detalhar os motivos do desligamento:

O Operário Futebol Clube informa o desligamento da equipe de futebol profissional masculino do técnico Celso Rodrigues, o acordo para o encerramento do seu contrato neste dia 27 do mês de Junho de 2023.

A diretoria Operariana agradece pelos serviços prestados até o momento, as conquistas dos títulos de 2018 e 2022. O clube deseja o melhor na sequência da sua carreira.

Nelson Antonio da Silva

Presidente do Operário FC

Em 38 jogos, Celso Rodrigues conquistou 15 vitórias, 15 empates e 9 derrotas no comando do Operário Futebol Clube.

15 meses no comando Operário

Celso Rodrigues ficou no comando técnico do Operário Futebol Clube por 1 a 3 meses. Ele chegou no clube sul-mato-grossense no dia 9 de março do ano passado, substituindo Vladimir Araújo, que foi demitido por maus resultados no campeonato Estadual daquele ano. A sua chegada na equipe, trouxe ares novos e o Operário se recuperou na competição, vencendo o campeonato Estadual do ano passado.

Neste ano de 2023, pressionado pela campanha de 2022, Celso não conseguiu ter bons resultados a frente do Operário no campeonato Estadual. A equipe de Campo Grande perdeu o título para o Costa Rica, e chegou no Brasileirão da Série D, com a pressão de levar Mato Grosso do Sul nas fases finais da competição nacional. Mas no Brasileirão da Série D, o Operário caiu num dos grupos mais complicados da competição, o que foi bem-visto pela imprensa nacional, mas as vitórias não apareceram, o que foi culminando a defesa de Celso Rodrigues a frente do clube.

Neste final de semana, o Operário empatou no finalzinho contra o Cascavel (PR), pela décima rodada do grupo A7. O resultado não foi bem-visto entre os torcedores, que já cobrou a diretoria por mudanças no comando técnico.

Novo técnico a vista

A diretoria operariana já se mexeu nos bastidores e já tem novo técnico a vista. Conforme informações apuradas pela Rádio Esporte MS, o nome da vez é de Leocir DallAstra. O seu último clube foi o Pelotas (RS), e na temporada deste ano pelo clube gaúcho conquistou 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.

O comandante de 60 anos, tem enorme experiência no futebol gaúcho com passagens por clubes como Ypiranga(RS), Inter de Santa Maria (RS), Glória (RS), entre outros clubes de divisão de acesso do futebol do Rio Grande do Sul.

Até o momento o nome do novo comandante não foi confirmado pela diretoria operariana, que deve soltar uma nota até o final desta terça-feira.

