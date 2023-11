Com R$ 44 milhões, hospitais já se preparam para realizar mutirão de exames e cirurgias

Visando zerar as filas por exames e cirurgias, a Secretaria Municipal de Saúde firmou ontem (31) um acordo para a distribuição de R$ 44 milhões para três hospitais, sendo, Santa Casa, Pênfigo e São Julião. Eles devem realizar, nos próximos nove meses, exames e cirurgias que estão represadas em toda Campo Grande. Para o jornal O Estado, a Santa Casa informou que já pretende iniciar os procedimentos o mais cedo possível e, por isso, já começou a readequar sua estrutura.

Do montante total de investimentos que serão aplicados, R$ 7 milhões foram distribuídos pelo governo federal e R$ 36 milhões pelo Governo do Estado. A assinatura aconteceu na sede da Sesau e contou com a presença de representantes dos hospitais que vão aderir ao programa para alinhar as estratégias que devem ser adotadas, teve a presença do secretário municipal de Saúde, Sandro Benites, além de servidores do Ministério da Saúde.

Conforme a Sesau, dentre os exames que devem ser executados durante o mutirão estão os de ressonância, tomografia, endoscopia, cateterismo e diversas cirurgias.

A expectativa é que, com a maior demanda de pacientes e equipes de atendimento, as unidades adotem algumas estratégias e atendam em horário extendido.

Somente na Santa Casa, devem ser realizadas 534 cirurgias e 360 exames por mês, nas seguintes especialidades: oftalmologia, cirurgia geral, ortopedia, urologia, ginecologia e angiologia. O hospital está se estruturando internamente para o iniciar os procedimentos o mais rápido possível. No mesmo período, o São Julião deve fazer 805 cirurgias gerais, oftalmológicas e reparadoras. No Pênfigo, a previsão é de 400 cirurgias ortopédicas por mês. Conforme a Sesau, há cerca de 956 pessoas esperando por cateterismo, que devem ser atendidas nos próximos meses.

Interior de MS

Vale destacar que em julho deste ano, o Projeto “MS Saúde: Mais Saúde, Menos Filas” realizou as primeiras 29 cirurgias de pterígio (membrana que cresce em volta dos olhos) em pacientes de seis municípios: Aral Moreira, Caarapó, Caracol, Ivinhema, Taquarussu e de Fátima do Sul. Eles foram atendidos no no Hospital da Sias (Sociedade Integrada de Assistência Social), em Fátima do Sul. Além disso, teve mutirão de consultas de pré-operatório nos municípios de Bataguassu e Santa Rita do Pardo.

No final do mês de junho, 99 pacientes passaram por avaliação de pré-operatório no hospital de Fátima do Sul, deste total, 57 pacientes receberam indicação médica para a realização da cirurgia de pterígio, 27 outros tipos de encaminhamentos e 15 faltaram à consulta médica.

Por – Michelly Perez

