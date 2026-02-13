Com foco na prevenção às ISTs, MS distribui 1,37 milhão de preservativos e 54,7 mil testes no Carnaval

Reforço inclui envio de autotestes de HIV, exames de sífilis e hepatites e ampliação do acesso à PEP e PrEP na rede pública

No meio da festa e da alta circulação de pessoas, o Carnaval também acende um alerta para a saúde pública. Em Mato Grosso do Sul, a SES (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul) intensificou as ações de prevenção às ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis), com reforço na distribuição de insumos e na ampliação da testagem rápida.

Ao todo, foram enviados aos municípios 1.379.200 preservativos externos, além de 123.299 preservativos internos e 97.100 unidades de gel lubrificante. O objetivo é ampliar o acesso à proteção durante o período de maior exposição.

A ofensiva também inclui 54.775 testes rápidos, entre eles 14.325 exames iniciais de HIV (T1), 1.375 confirmatórios (T2), 15.200 testes de sífilis, 10.475 de hepatite B, 12.300 de hepatite C e 1.100 autotestes de HIV. A ampliação busca facilitar o diagnóstico precoce e permitir início rápido do tratamento, quando necessário.

Segundo a gerente de IST/Aids e Hepatites Virais da SES, Larissa Martins, o período festivo é estratégico para reforçar informação e acesso aos serviços. “O uso do preservativo continua sendo a principal forma de prevenção das ISTs e deve estar presente em todas as relações sexuais. Quando garantimos a distribuição adequada e fortalecemos a testagem, ampliamos a autonomia das pessoas para que vivenciem esse período com responsabilidade e segurança”, afirma.

Além dos preservativos e da testagem, o SUS (Sistema Único de Saúde) mantém disponíveis a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), indicada para pessoas com maior vulnerabilidade ao HIV, e a Profilaxia Pós-Exposição (PEP), que deve ser iniciada em até 72 horas após uma situação de risco.

A recomendação é que, diante de exposição ou dúvida, a pessoa procure uma unidade de saúde para avaliação e encaminhamento adequado.

