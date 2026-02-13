Valesca Popozuda sobe ao palco do Farofolia nesta sexta (13) na Esplanada Ferroviária

Bloco LGBTQIA+ reúne outras atrações e prevê o encerramento da programação às 23h, na Capital

A cantora Valesca Popozuda é a principal atração do bloco Farofolia, que movimenta a Esplanada Ferroviária, em Campo Grande, nesta sexta-feira (13). O show está previsto para começar às 20h30.

O evento integra a programação do Carnaval de rua da Capital e deve reunir milhares de foliões na região da Rua Doutor Temístocles, entre as ruas 14 de Julho e Calógeras. A entrada é gratuita.

Considerado o maior bloco LGBTQIA+ de Mato Grosso do Sul, o Bloco Farofolia terá ainda outras atrações ao longo da noite. A organização prevê o encerramento das atividades às 23h.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram