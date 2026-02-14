Com 202 atendimentos no último Carnaval, saúde monta estrutura nos pontos de festa em Campo Grande

Postos funcionarão na Esplanada Ferroviária e na Praça do Papa, enquanto dados do Samu apontam alta de acidentes e agressões no período

Depois de um Carnaval marcado por 202 ocorrências atendidas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Campo Grande volta a reforçar a presença de equipes de saúde nos principais pontos da festa em 2026. A estrutura será concentrada na Esplanada Ferroviária, onde se reúnem os blocos de rua, e na Praça do Papa, durante os desfiles das escolas de samba nos dias 16 e 17 de fevereiro.

No ano passado, os registros do Samu mostraram crescimento expressivo nos acidentes de trânsito durante o período carnavalesco: foram 144 ocorrências em 2025, contra 30 em 2023. As agressões também contribuíram para o aumento dos chamados, cenário frequentemente associado ao consumo excessivo de álcool.

Neste ano, o posto instalado na Esplanada funcionará de sexta-feira até a terça-feira de Carnaval, das 17h à meia-noite, enquanto houver programação. A equipe é formada por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e assistente social. A proposta é atender intercorrências no próprio local e reduzir a necessidade de encaminhamento para unidades de urgência.

Entre os profissionais escalados está o médico da Sesau Cyro Leonardo de Albuquerque Mendes, que explica em quais situações o público deve procurar atendimento. “Se a pessoa sentir mal-estar, tontura, sofrer uma queda ou perceber que não está conseguindo andar adequadamente, deve procurar imediatamente o posto de atendimento. Nossa equipe está preparada para acolher desde situações de saúde até casos sociais, como crianças perdidas ou pessoas que precisam de apoio”, afirma.

Em 2025, cerca de 50 atendimentos foram realizados nos postos montados durante a programação carnavalesca. A maioria envolveu mal-estar, dores no corpo e na cabeça, alterações de pressão arterial, tontura e náusea — queixas comuns em eventos com grande concentração de pessoas e exposição prolongada ao calor.

Paralelamente ao atendimento emergencial, a Secretaria Municipal de Saúde intensificou as ações de prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Desde o início de fevereiro, equipes distribuem preservativos e materiais educativos em pontos estratégicos da cidade, além de orientar sobre PrEP e PEP, métodos de prevenção ao HIV oferecidos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A chefe do Serviço de Vigilância das ISTs da Sesau, Fabiane Duarte, ressalta a importância das ações durante o período. “O Carnaval é um momento de alegria, mas também exige cuidado. Estamos fortalecendo a prevenção combinada e aproximando os serviços da população, para que todos curtam com mais segurança”, diz.

Somente no pré-Carnaval, foram distribuídos mais de 72 mil preservativos masculinos, 6 mil femininos e quase 200 materiais informativos. Durante os dias oficiais da festa, as equipes também atuarão de forma itinerante na região da Esplanada.

Para a médica e gerente do Samu Regional Campo Grande, Isabela Mendonça, o cenário dos últimos anos reforça a necessidade de atenção redobrada. “A festa é para ser vivida com alegria, não para terminar em hospital. Hidratação, moderação no consumo de bebida alcoólica, atenção com as crianças e evitar dirigir após beber são atitudes simples que fazem toda a diferença”, afirma.