Criança de 4 anos morre em incêndio que destruiu casa em Pedro Juan Caballero

Menino não conseguiu sair do quarto quando chamas se espalharam

Uma criança de quatro anos morreu na tarde da última sexta-feira (13) durante um incêndio que destruiu a casa onde vivia com o pai e os avós, no bairro Guarani, em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã.

Segundo informações do Ponta Porã News, o menino estava em um dos cômodos da residência no momento em que o fogo começou e não conseguiu sair a tempo. Ele foi retirado do imóvel após o avanço das chamas, mas já estava sem vida.

O incêndio se espalhou rapidamente e consumiu a estrutura da casa. Testemunhas relataram que ventava forte no momento, o que pode ter contribuído para que o fogo se alastrasse com maior velocidade, dificultando qualquer tentativa de resgate.

Equipes de socorro foram acionadas e atenderam a ocorrência. Apesar da gravidade, não houve registro de outras vítimas. As causas do incêndio ainda devem ser apuradas pelas autoridades paraguaias.

Ainda conforme o Ponta Porã News, a criança havia perdido a mãe há cerca de um mês, vítima de doença.

