Cirurgiões-dentistas da Capital aprovam estado de greve e podem paralisar atendimentos na rede pública

Categoria cobra cumprimento de ordem judicial; ainda não há data de quando o serviço será paralisado

Os cirurgiões-dentistas servidores da Prefeitura de Campo Grande aprovaram, em Assembleia Geral realizada neste sábado (15), a entrada em estado de greve, após denunciarem o descumprimento de uma ordem judicial favorável à categoria. A decisão abre caminho para paralisações que podem afetar os atendimentos odontológicos na rede pública. O anúncio foi feito por meios das rede sociais do sindicato que representa a classe no Estado.

Durante a assembleia, os profissionais discutiram e deliberaram sobre a realização de uma paralisação de alerta de um dia, além de colocarem em votação a possibilidade de uma greve por tempo indeterminado. O encontro também definiu o calendário de mobilização e indicou os membros que irão compor o comando de greve.

Segundo o Sioms (Sindicato dos Odontologistas de Mato Grosso do Sul), a mobilização é uma forma de pressionar o Executivo municipal a cumprir decisões judiciais e avançar nas negociações. Caso a greve seja deflagrada, a paralisação parcial poderá impactar diretamente o atendimento à população.

O sindicato afirma que novos encaminhamentos devem ser discutidos conforme o retorno da Prefeitura e reforça que a categoria segue mobilizada.

