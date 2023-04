Cassems realiza Assembleia Geral Ordinária no próximo dia 13

Evento é aberto a todos os servidores estaduais que são beneficiários da Caixa dos Servidores e neste ano volta a ser realizado presencialmente

A Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul) realiza, no dia 13 de abril, a partir das 14h, a “22ª AGO (Assembleia Geral Ordinária)”, no Guran Murano Buffet. O evento, que entre os anos 2020-2022 vinha acontecendo online, volta a ser realizado presencialmente em 2023.

A Assembleia é realizada anualmente, em abril, é um órgão soberano de representação, é aberta a todos os servidores estaduais que são beneficiários, mas somente os titulares da Caixa dos Servidores têm direito ao voto para aprovação ou reprovação das contas do plano de saúde.

Na pauta da 22ª AGO está a apresentação do Relatório de Atividades do exercício 2022, a prestação de contas do Conselho de Administração do exercício 2022, apresentação dos pareceres referente ao exercício de 2022 da Auditoria Independente e do Conselho Fiscal. Segundo o Estatuto da Cassems, só terão direito a voto os Associados Titulares sem débitos e com a situação cadastral regularizada até a data da Assembleia.

Posse

Após a Assembleia, acontece também a Cerimônia de Posse dos Conselhos de Administração e Fiscal para a Gestão 2023/2027 eleitos no dia 01 de março. Ocasião na qual o atual presidente da Cassems, Ricardo Ayache, foi reconduzido ao cargo com 95% dos votos válidos e movimentação de 13.703 beneficiários em todo o estado.

Para o próximo quadriênio, a nova gestão administrativa assume com o compromisso de continuar investindo na regionalização da atenção primária, fortalecendo a rede própria, valorizando e contratando profissionais da saúde para o atendimento do interior.

