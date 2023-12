Cassems promove roda de conversa sobre “Gravidez na Adolescência”

Ação foi realizada com participantes do ‘Jovem Aprendiz’ em parceria com o MPMS

Na última quarta-feira (31), a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems), por meio da Diretoria de Assistência à Saúde, realizou uma roda de conversa sobre “Gravidez na Adolescência” com participantes do Jovem Aprendiz da Cassems. A iniciativa contou ainda com parceria do Ministério Público de Mato Grosso do Sul.

Segundo a diretora de Assistência à Saúde da Cassems, Maria Auxiliadora Budib, a roda de conversa é uma iniciativa para abrir o diálogo sobre temas que permeiam a rotina dos participantes do Jovem Aprendiz na Caixa dos Servidores. “É uma oportunidade para esclarecer as principais dúvidas sobre a saúde do adolescente e com isso, contribuir para a saúde integral desse público”, explica Budib.

O promotor de Justiça, Nicolau Bacarji Júnior, que também participou da roda de conversa, explica que as taxas de natalidade entre adolescentes têm crescido no país, daí a importância da realização de iniciativas como a realizada pela Cassems.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, a taxa de gestação na adolescência no Brasil é de 400 mil casos por ano. E fatores como a desinformação sobre sexualidade e direitos sexuais e reprodutivos são os que mais contribuem com a gestação na adolescência.

Bacarji salienta que todo organismo, principalmente aquele que está na linha de frente da saúde como a Cassems, são indispensáveis para levantar essas questões junto aos jovens e aos seus responsáveis legais.

“Embora as taxas de natalidade tenham diminuído de um modo geral, mas se considerarmos entre a população infantojuvenil a gente percebe que há um crescimento anual desse número. Então é importante a Cassems desenvolver esse programa e nós enquanto representantes do Ministério Público estamos aqui para apoiar iniciativas como esta”.

A médica ginecologista e obstetra, Tatiana Serra, ressalta que fazer essa abordagem com o público mais jovem é sempre importante para contribuir com a redução dos índices de gravidez precoce. “Iniciativas como essa são muito bem-vindas porque embora os números de gravidez na adolescência vêm reduzindo ano a ano, eles ainda são muito altos no país. E é importante que esse trabalho aconteça em todos os setores da sociedade porque é um trabalho de formiguinha”, esclarece.

O Ministério da Saúde pontua que questões emocionais, psicossociais e contextuais além da falta de acesso à proteção social e ao sistema de saúde, englobando o uso inadequado de contraceptivos.

A Cassems possui um programa de prevenção para jovens beneficiários – o "Pode Crê", que além de oferecer orientações sexuais e reprodutivas. Para ter acesso à linha de cuidado "Pode Crê", o beneficiário pode se inscrever pelo telefone: (67) 9974-0599.

Com informações da assessoria