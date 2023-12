Bancos fecharão no Corpus Christi e abrirão na sexta-feira

Os bancos ficarão fechados na próxima quinta-feira (8) em virtude do Dia de Corpus Christi, que não é feriado nacional. O atendimento presencial ao público será retomado na sexta-feira (9), no horário normal.

O funcionamento dos bancos foi divulgado pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos) nesta sexta-feira (2) e a volta do atendimento na sexta ocorre justamente pelo fato de que Corpus Christi não é um feriado nacional. A decretação do feriado depende de cada estado ou cidade.

Com as agências bancárias fechadas, os clientes devem realizar suas operações pelo internet banking ou pelos aplicativos. Também é possível utilizar os caixas eletrônicos, mas é preciso verificar o horário de abertura das salas de autoatendimento dos bancos.

Segundo a federação, as contas de consumo como água, telefone, luz e outros, e os boletos com vencimento em 8 de junho poderão ser pagos, sem multa, no dia seguinte.

“Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais”, explica Walter Faria, diretor-adjunto de serviços da Febraban.

Caso o documento não tenha sido ajustado, a recomendação é que o cliente antecipe o pagamento ou agende por meio dos caixas eletrônicos, internet banking ou aplicativos.

A celebração de Corpus Christi, que neste ano será em 8 de junho, não é um feriado nacional, mas parte das cidades costuma decretar feriado. A sexta-feira posterior à data é considerada um dia normal de trabalho.

Na semana passada, o governo federal anunciou ponto facultativo para servidores federais em 9 de junho. Nos estados e municípios, cada local também pode decretar a mesma medida para os servidores. Acesse também: Vereadores apresentam 79 emendas à LDO da Capital

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Com informações da Folhapress, por FERNANDO NARAZAKI