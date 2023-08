Cassems faz visita técnica ao novo centro médico de tratamento de pessoas com TEA

Na tarde desta terça-feira (15), a Caixa dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) realizou a primeira visita técnica ao Espaço Somos TEA (Transtorno do Espectro Autista), o novo centro médico habilitado para o acolhimento e tratamento ambulatorial das pessoas com transtorno do espectro autista em Campo Grande. A visita contou com a participação do presidente da Cassems, Ricardo Ayache, equipe técnica e mães de crianças atípicas.

A nova unidade é resultado de uma demanda vinda dos próprios pais e mães de crianças com autismo. “Percebemos uma demanda muito grande por atendimento na área de neurodiversidade e a Cassems está sempre muito atenta às solicitações dos nossos servidores, dos familiares, e das nossas crianças. Essa é nossa máxima: dialogar para construir”, explica o presidente da Cassems.

O Espaço Somos TEA contará com Neuropediatra, Psiquiatra, Terapeutas Ocupacionais com Integração Sensorial, Psicólogas, Fonoaudiólogos e Nutricionista – Especialista em Seletividade alimentar.

Além de concentrar os tratamentos e atendimentos ambulatoriais, o Espaço Somos TEA terá sua arquitetura planejada para que não haja comprometimento da neurodiversidade. A diretora de Assistência à Saúde da Cassems ainda destaca a atenção com toda a família. “Vamos oportunizar aos pais acesso a uma sala de espera humanizada para que eles consigam trabalhar e iremos disponibilizar horários de atividade física para que eles possam se exercitar, pois sabemos que eles precisam ter um momento produtivo e olhar para si”, explica.

Para a beneficiária Ana Carolina Bortoliero, mãe da Elisa, de 5 anos, o Espaço Somos é muito aguardado pelas famílias atípicas. “Já passamos por tanta coisa durante a semana e chegar em um lugar adaptado e que integra todo o atendimento fará toda a diferença.

A unidade está muito bonita, com espaço amplo, sem escada, bem aconchegante para as crianças e com menos risco”. Ela ainda ressalta a preocupação da Cassems em preparar um local especial para os pais. “Vai ser maravilhoso também, é importante pensar em quem cuida”.

Budib ainda ressalta que o novo espaço não irá substituir a atual rede credenciada, mas vem para somar. “A Cassems sempre tem o pioneirismo de chamar para si o cuidado integral, então esse centro vai reunir uma equipe multiprofissional, ou seja, teremos neuropediatria, fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional”, detalha.

O que é autismo?

A médica neuropediatra da Cassems, Andrea Rizzuto de Oliveira Weinmann, explica que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento onde há prejuízo na socialização e comunicação, que varia em severidade nos indivíduos.

“Pessoas com autismo apresentam comportamento, interação/socialização e aprendizado diferente da maioria das pessoas. Nos primeiros anos de vida chama a atenção o atraso de fala e linguagem, associados a comportamentos repetitivos e restritivos, entre outros, como distúrbio do sono, irritabilidade e atraso nos marcos motores”, explica.

Os sintomas, segundo a Dra. Weinmann aparecem antes dos 3 anos, por isso avalia que o diagnóstico precoce é crucial. “Quanto antes iniciarmos as terapias específicas, mais chances temos de o indivíduo apresentar melhores respostas em seu neurodesenvolvimento”, completa. Acesse também: Após aumento, litro da gasolina já é encontrado a R$ 5,39 na Capital

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram