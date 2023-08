Celebre o dia nacional do pão de queijo com uma receita rápida

No dia 17 de Agosto, o aroma irresistível do queijo derretido e o sabor inconfundível do pãozinho de massa macia tomam conta do Brasil, pois é comemorado o Dia Nacional do Pão de Queijo. Essa iguaria querida pelos brasileiros ganha destaque em cafeterias, padarias e lares, unindo pessoas em torno de uma tradição gastronômica que aquece o coração.

Uma História de Sabor e Tradição

O pão de queijo, originado em Minas Gerais, é uma herança culinária que conquistou o país e até mesmo o mundo. Sua história remonta ao período colonial, quando os escravos adaptaram técnicas culinárias trazidas pelos portugueses para criar um alimento que posteriormente se tornaria sinônimo de conforto e sabor.

Celebrações em Todo o País

Neste Dia Nacional do Pão de Queijo, cidades em todo o Brasil celebram de maneiras especiais. De workshops culinários a festivais temáticos, a data não passa despercebida. Cafeterias e padarias capricham em suas vitrines, oferecendo variedades do tradicional pão de queijo, desde versões recheadas com ingredientes criativos até opções adaptadas para dietas específicas.

Aprenda a Fazer

Para comemorar esse dia delicioso em casa, compartilhamos uma receita de pão de queijo:

Ingredientes:

– 2 xícaras de polvilho doce

– 1 xícara de queijo minas curado ralado (ou queijo muçarela)

– 1/2 xícara de leite

– 1/4 de xícara de óleo vegetal

– 2 ovos

– 1 colher de chá de sal

– Água quente (se necessário)

Instruções:

Pré-aqueça o forno a 180°C (350°F) e unte uma forma para muffins ou uma forma de pão de queijo. Em uma panela, aqueça o leite e o óleo até começar a ferver. Em seguida, desligue o fogo. Em uma tigela grande, coloque o polvilho doce e adicione a mistura de leite e óleo quente sobre ele. Misture bem até que o polvilho esteja completamente umedecido. Deixe a mistura descansar por alguns minutos para esfriar um pouco. Adicione os ovos e o queijo ralado à mistura e comece a amassar com as mãos ou uma colher de pau. A massa resultante deve ser pegajosa, mas se estiver muito seca, adicione água quente aos poucos até que ela atinja a consistência certa. Adicione o sal à massa e continue amassando até que todos os ingredientes estejam bem incorporados. Com as mãos levemente úmidas, faça pequenas bolas ou coloque porções da massa nas formas para muffins, enchendo cerca de 2/3 de cada cavidade. Leve ao forno pré-aquecido e asse por aproximadamente 20-25 minutos, ou até que os pães de queijo estejam dourados por cima. Retire do forno e deixe esfriar um pouco antes de servir.

A Importância Cultural

O pão de queijo não é apenas uma iguaria, mas também um símbolo cultural que reflete a riqueza e a diversidade gastronômica do Brasil. Ele une gerações, transcende fronteiras regionais e é parte integrante das reuniões familiares e celebrações.