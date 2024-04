Cassems amplia atendimento e Clínica da Família chega à cidade de Corumbá

É essencial reconhecer e valorizar a importância da atenção primária e dos médicos de família na busca por uma sociedade saudável e longínqua

A partir do mês de abril, os beneficiários da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) em Corumbá, poderão contar com os serviços da Clínica da Família.

Com conceito inovador, priorizando a atenção primária à saúde, integrando ações preventivas em todas as fases da vida do indivíduo, a especialidade tem se destacado como um modelo exemplar de cuidado e promoção à saúde e está presente na Cassems desde 2017 com a inauguração da Clínica da Família em Campo Grande.

O presidente da Cassems, Ricardo Ayache, ressalta a importância de investir na prevenção e promoção à saúde, além de dialogar e expandir o serviço por todo o Estado.

“Precisamos reconhecer que nossa cultura social, por muitas vezes, nos leva a buscar soluções imediatas, como o atendimento hospitalar. No entanto, é fundamental compreender que a saúde é construída dia após dia, por meio de nossas escolhas e hábitos saudáveis e, com certeza, um deles é a prevenção”, afirma Ricardo Ayache.

Em 2021, a Clínica da Família foi selecionada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e passou a integrar o Projeto Cuidado Integral à Saúde desenvolvido em colaboração com o Institute for HealthCare Improvement (IHI), Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC) e Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC).

A diretora de assistência à saúde da Cassems, Maria Auxiliadora Budib, explica que o conceito deste tipo de cuidado, abrange uma gama de serviços essenciais, desde a promoção da saúde e prevenção de doenças até o tratamento de condições crônicas e agudas. Além disso, a atenção primária caracteriza-se pela acessibilidade, integralidade, e coordenação do cuidado contínuo.

“A Clínica da Família possibilita um maior e melhor entendimento das reais necessidades do paciente. Um cuidado extensivo, focado não apenas no beneficiário, mas também ao seu grupo familiar, começando desde a infância até o envelhecimento. Com um “médico para chamar e seu”, o acompanhamento se torna constante e principalmente, preventivo, reduzindo significativamente a incidência de doenças crônicas”, destaca Budib.

Além de serviços essenciais já disponíveis na unidade de Corumbá, com a chegada da Clínica da Família, os usuários do plano contarão com um profissional especializado em cuidados de saúde primários, atuando como elo entre os pacientes e outros serviços de saúde, coordenando o cuidado e garantindo que as necessidades individuais sejam atendidas de forma ampla e eficaz.

Bem mais que tratar doenças ou condições específicas, o beneficiário Cassems precisa repensar a saúde de seu grupo familiar. Incluir exames de rotinas e cuidados essenciais, focados, sobretudo, na prevenção.

Para agendar a consulta ou em caso de dúvidas, o beneficiário Cassems pode entrar em contato com a Regional de Corumbá, pelo telefone: (67) 3234-5344 67 ou (67) 99843-3028.

Com informações da assessoria

