Obras de água e esgoto avançam alcançando mais de 330 moradores da Homex

As obras de instalação das redes de água e esgoto, na comunidade Homex, seguem avançando e já alcançaram mais de 330 moradores. A chegada das redes de água tratada e esgoto representa a valorização da região, onde os moradores esperam pela regularização há mais de 10 anos.

Até o momento, a Águas Guariroba instalou 3.747 metros de rede de água e 3.345 metros de rede de esgoto. Ao todo, 324 moradores já realizaram a ligação de água e outras 336 unidades estão conectadas a rede de esgoto.

As máquinas não param e as obras já passaram pelas ruas Monte Alegre, Palestra Itália, Seringueiras, Pitangueiras, Araraquara, Francisco Morato, Maria Lontanda e Francisco da Rocha.

Ao todo, 1,4 mil famílias serão beneficiadas, mais de cinco mil pessoas. Em uma ação em conjunto com a prefeitura, a Águas Guariroba irá implantar 8,7 quilômetros de rede de água e outros 12,6 km de rede de esgoto.

“É uma grande melhoria pra gente. A gente vivia de água clandestina, esgoto não tinha, tinha que fazer fossa. Então, a gente fica muito feliz, pois é um grande avanço”, considera a moradora Jessica da Silva.

Para o diretor-presidente da Águas Guariroba, Themis de Oliveira, a chegada dos serviços no bairro reforça o compromisso da concessionária em levar saneamento básico para toda Campo Grande.

“Nosso objetivo é universalizar os serviços de saneamento, sem deixar para trás sequer uma rua. Desta forma, estamos levando mais saúde, dignidade, qualidade de vida e valorização imobiliária para toda a cidade, sem qualquer distinção”, pontua.

Com informações da assessoria