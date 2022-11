Casos em São Paulo podem obrigar vacinação contra meningite

Devido ao aumento de casos confirmados de meningite no estado de São é bem possível que o Governo Federal lance uma campanha de vacinação contra meningite em todo país. No último mês, foi confirmado um surto de meningite no estado de São Paulo, com cinco casos da doença meningocócica do sorogrupo C, a mais frequente no Brasil entre as meningites bacterianas. De acordo com o Ministério da Saúde, a meningite é considerada uma doença endêmica, e casos de surtos e epidemias ocasionais são esperados.

Por isso, o Ministério reforça a importância da vacinação de crianças e adolescentes contra a doença, já que é a forma mais eficaz de evitar a infecção.

O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece as sete vacinas recomendadas contra meningite nas salas de vacinação do País. Doenças já erradicadas no Brasil podem voltar a preocupar se as crianças não forem vacinadas.