Estudantes participam da 15º Mostra Cultural e MS In Concert

A 15ª edição da Mostra Cultural das Escolas Estaduais de Mato Grosso do Sul e o Festival MS In Concert 2022 serão realizados, de 08 a 11 de novembro, no auditório da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul)numa promoção da Secretaria de Estado de Educação (SED), através do Núcleo de Arte e Cultura (NUAC).De acordo com o gestor do NUAC, Fábio Germano da Silva, são eventos de cunho cultural e artístico que acontecem no mesmo período.Este ano a proposta temática para a pesquisa a ser apresentada celebra o Centenário da Semana de arte moderna de 1922.

A Mostra Cultural e o MS In Concert serão realizados de forma conjunta, no auditório da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS, localizado na Av. Dom Antônio Barbosa, 4155. Serão apresentadas produções nas áreas de teatro, cinema, dança, circo, capoeira, fotografia, artes plásticas e música, com a participação aberta para todas as Escolas Estaduais que queiram apresentar seus trabalhos com as mesmas referências.

A Mostra Cultural, assim como o MS In Concert não são eventos de caráter competitivos, “mas sim de fomento e incentivo à Arte e à Cultura de Mato Grosso do Sul, sendo um espaço direcionado especialmente para as Escolas Estaduais, onde professores e estudantes podem apresentar o resultado das produções artísticas que são desenvolvidos com os nossos alunos com os projetos do Programa: de Arte e Cultura na Escola, e nos demais projetos em curso” enfatiza.