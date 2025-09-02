Casa Rosa realiza 138 atendimentos em mutirão e anuncia nova edição neste sábado (6)

A Casa Rosa segue levando saúde com acolhimento e resolutividade à população de Campo Grande. No último sábado (30), o mutirão de saúde do homem e da mulher realizou 138 atendimentos gratuitos, incluindo consultas médicas, exames preventivos e orientações de saúde. A ação, que já se tornou referência na prevenção e diagnóstico precoce de doenças, contou com uma equipe dedicada de médicos voluntários, enfermeiros e profissionais da saúde.

O médico mastologista e vereador Dr. Victor Rocha, voluntário da Casa Rosa, destacou a importância da iniciativa: “Nosso compromisso é oferecer um atendimento humanizado e de qualidade, garantindo que cada pessoa tenha acesso a consultas, exames e orientações. A prevenção salva vidas, e é isso que nos move a cada mutirão.”

Próxima edição: sábado, 6 de setembro

A Casa Rosa já está com tudo preparado para receber a população no próximo sábado, dia 06 de setembro, das 7h às 12h, na Rua Apetubas, 181 – Bairro Tijuca 2. A ação contará novamente com consultas médicas, exames preventivos e orientações de saúde, tudo de forma gratuita.

Para participar, é necessário levar documento com foto, cartão do SUS e, se possível, exames anteriores.

Serviço

Endereço: Rua Apetubas, 181 – Tijuca 2;

Horário: 7h às 12h;

Acompanhe as novidades: @casarosacgms.