Academia Sul-Mato-Grossense de Letras abre inscrições para o Concurso de Contos 2025

Iniciativa valoriza escritores locais com prêmios de até R$ 3 mil e inscrição gratuita

A ASL (Academia Sul-Mato-Grossense de Letras) lançou oficialmente a edição 2025 do Concurso de Contos “Ulysses Serra”, voltado exclusivamente a autores residentes em Mato Grosso do Sul. Com o objetivo de incentivar a produção literária regional, a iniciativa oferece prêmios em dinheiro que variam de R$ 1.000 a R$ 3.000. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 16 de setembro, por meio do site acletrasms.org.br/asl-contos. O concurso conta com o apoio da Secretaria de Estado de Turismo, Desporto e Cultura, por meio da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul).

Cada participante poderá inscrever um conto inédito e original, com tema livre, respeitando o limite de até três páginas. O texto deve ser enviado em formato Word, com margens padrão, fonte Times New Roman, corpo 12 e espaçamento simples. O presidente da ASL, escritor e publicitário Henrique Alberto de Medeiros, destacou que o concurso reafirma o compromisso da entidade com o estímulo a novos talentos e o fortalecimento da literatura produzida no Estado. Medeiros reforçou que apenas autores domiciliados em Mato Grosso do Sul poderão participar da seleção.

A realização do concurso está alinhada às diretrizes da ASL, que tem como missão a valorização da língua portuguesa e o incentivo às atividades literárias. Para concorrer, é necessário ter idade mínima de 18 anos e residir no Estado. O regulamento completo e o link para inscrição estão disponíveis no site oficial da Academia. A utilização de pseudônimo é obrigatória, como forma de assegurar a imparcialidade da Comissão Julgadora durante a análise dos textos.

Divulgação dos resultados e cerimônia de premiação

O resultado será anunciado no dia 10 de outubro. A cerimônia de premiação ocorrerá no dia 23 de outubro, às 19h30, no auditório da ASL, em evento aberto ao público. Na ocasião, serão lidos os contos dos três primeiros colocados e entregues os prêmios em dinheiro: R$ 3.000 para o primeiro lugar, R$ 2.000 para o segundo e R$ 1.000 para o terceiro. O Concurso de Contos “Ulysses Serra” homenageia o escritor corumbaense que foi um dos fundadores da Academia.

Serviço

Concurso de Contos “Ulysses Serra” – Edição 2025;

Inscrições: até 16/09 (gratuitas);

Resultado: 10/10;

Premiação: 23/10, às 19h30, no auditório da ASL;

Regulamento e inscrições: acletrasms.org.br/asl-contos;

Premiação: • 1º lugar – R$ 3.000 (três mil reais) / • 2º lugar – R$ 2.000 (dois mil reais) / • 3º lugar – R$ 1.000 (hum mil reais).