Casa Rosa e Projeto Casa Azul realizam ‘Mutirão de Saúde do Homem e da Mulher’ neste sábado (9) em Campo Grande

Com apoio do médico voluntário Dr. Victor Rocha, a ação oferece consultas, exames preventivos e orientações gratuitas, com foco na prevenção do câncer de mama e de próstata

No próximo sábado, 09 de agosto, Campo Grande receberá mais uma edição do Mutirão de Saúde do Homem e da Mulher, promovido pela Casa Rosa e pelo Projeto Casa Azul, com apoio do médico voluntário Dr. Victor Rocha.

O evento acontece das 7h às 12h e oferecerá atendimentos gratuitos à comunidade na sede da instituição localizada na Rua Apetubas, 181 – Tijuca 2 (próximo ao terminal Aero Rancho).

A iniciativa disponibilizará consultas médicas, exames preventivos e orientações de saúde, com destaque para a prevenção do câncer de mama e de próstata, duas das doenças que mais afetam a saúde de mulheres e homens no Brasil.

Dr. Victor Rocha, que há mais de três anos atua como médico voluntário na Casa Rosa, reforçou a importância do cuidado preventivo:

“Nosso compromisso é salvar vidas por meio da prevenção. Com exames e orientações, conseguimos identificar precocemente o câncer de mama e o de próstata, aumentando as chances de cura e garantindo mais qualidade de vida para a população”, afirmou.

A Casa Rosa, referência nacional no combate e prevenção ao câncer de mama, e o Projeto Casa Azul, voltado para a saúde integral do homem, unem forças para ampliar o acesso a serviços de saúde gratuitos e de qualidade em Campo Grande.

A comunidade pode acompanhar mais informações e novidades sobre o mutirão pelo perfil oficial da Casa Rosa no Instagram: @casarosacgms.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram