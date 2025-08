Mercado 50+ representa maior parcela de trabalho e empresas acompanham tendência

Empresas de MS têm investido em profissionais 50+ com foco na valorização da adversidade etária

Em Mato Grosso do Sul, as pessoas 50+ representam 32,4% dos trabalhadores do Estado, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Em busca de renda extra, ou por valorização pessoal, público tem ganhado destaque nos setores da economia de MS.

Com taxa de desemprego de apenas 4% em MS, o público 50+ tem contribuído movimentando a economia. No entanto segundo a CBO (Classificação Brasileira de Ocupações), uma característica desses trabalhadores é a prevalência de atividades com baixa remuneração e exigência educacional.

Alinhado à inclusão com foco na valorização etária, empresas têm optado pelo desenvolvimento contínuo de profissionais 50+, como é o caso do atacadista Assaí que conta com projetos de desenvolvimento contínuo para seus colaboradores.

No início deste ano, o atacadista lançou a trilha de capacitação Conexão 50+ na Universidade Assaí, sua plataforma de aprendizagem. Com conteúdos que abordam temas como Diversidade Etária, equipes multigeracionais, economia prateada, longevidade, potência de profissionais e consumidores 50+. O Programa também conta com foco em letramento digital, comunicação, negociação, saúde e bem-estar, todos voltados especificamente para colaboradores(as) 50+.

Em 2024, foram realizadas mais de 3 mil contratações de profissionais 50+, sendo 17,4% delas de pessoas com 60 anos ou mais. Além da contratação, os profissionais 50+ contam com um olhar atento e acolhedor ao longo de sua jornada. Logo no início de suas atividades, participam de um programa de apadrinhamento, no qual são acompanhados por um padrinho/madrinha, que, na maioria dos casos, são de outra geração, para apoiar no aprendizado das rotinas do dia a dia.

Para a gerente de RH e Diversidade, Tamaly Amorim, iniciativas como essas são fundamentais, pois o envelhecimento populacional é um fato. “Com o envelhecimento da população brasileira, é fundamental ampliarmos oportunidades para esses profissionais e garantirmos que os nossos clientes se sintam representados em nossas lojas, em toda a sua diversidade”, afirma Tamaly.

“O Programa 50+ reforça o nosso compromisso com a inclusão e com a valorização da experiência profissional. Nosso objetivo vai além de estimular a contratação: queremos combater o etarismo e reduzir as barreiras no mercado de trabalho”, complementa.

Inclusão na prática

Para impulsionar o ingresso desses profissionais, a empresa mantém um banco de talentos exclusivo para pessoas 50+ e realiza treinamentos com a equipe de RH e lideranças para ampliar conhecimento e conscientização. “Cada pessoa é única. Por isso, os gestores das lojas, CDs e dos escritórios contam com trilhas específicas que possibilitam o desenvolvimento para liderar pessoas diversas, promover o respeito e a valorização da diversidade de gerações presente nas equipes”, explica Tamaly.

Atendente na padaria na unidade Joaquim Murtinho, Jailda Eliane de Amorim, conta como estar de volta no mercado de trabalho a fez se sentir mais produtiva no seu dia a dia. “Estar de volta ao trabalho tem me feito muito bem em vários sentidos. Quando estava em casa, comecei a me sentir triste, desanimada. Sentia que não estava sendo útil nem produtiva. Cheguei a ter receio de desenvolver um quadro de depressão. Então, retomar a rotina profissional foi fundamental”, afirma Jailda.

“O trabalho me tem feito bem emocionalmente, me devolveu o senso de propósito, de pertencimento. Me sinto viva, com mais ânimo. Além disso, claro, há o aspecto financeiro, a renda ajuda bastante no dia a dia. E mais do que isso, é a sensação de estar contribuindo, de fazer parte de algo, que realmente tem feito diferença na minha vida”, completa.

Alguns segmentos do mercado de trabalho têm se mostrado mais receptivos à contratação de pessoas aposentadas. Setores como comércio, serviços, consultoria e educação costumam valorizar a experiência e o conhecimento acumulados ao longo dos anos. Essas áreas oferecem vagas que permitem flexibilidade de horários e funções adaptadas às necessidades desse público, que tende a crescer com as expectativas nacionais aumentando.

