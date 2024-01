Casa da Saúde muda de endereço e passa a atender na Albano Franco a partir dessa semana

A SES/MS (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul) informa que a Casa da Saúde passará atender a população em novo endereço a partir de próxima semana. O novo espaço será no Centro de Convenções Albano Franco, localizado na Avenida Mato Grosso, 5017, em Campo Grande.

Devido a mudança de espaço, a SES/MS informa que a Casa da Saúde não terá atendimento na próxima segunda-feira (25) e terça-feira (26), retomando o expediente normalmente na quarta-feira (27).

A SES/MS transferiu a Casa da Saúde para o Centro de Convenções Albano Franco até a definição de um novo espaço em Campo Grande.

Com informações do Governo de Mato Grosso do Sul.

