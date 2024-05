Casa Azul: Com Beto e Dagoberto, Dr. Victor Rocha garante atendimento para Saúde do Homem

O vereador e médico Dr. Victor Rocha (PSDB) esteve em Brasília, na quarta-feira (15), reunido com os deputados federais, Beto Pereira e Dagoberto Nogueira (ambos PSDB), onde garantiu atendimento para saúde do homem com a implantação da Casa Azul.

Os parlamentares que já apoiam o projeto Casa Rosa, garantiram emendas parlamentares para ampliação do atendimento dos homens na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata.

“Campo Grande tem passado por grandes desafios na saúde. São mais de cem mil pessoas que aguardam na fila de espera por consultas especializadas e cirurgias eletivas. Tanto o Beto quanto o Dagoberto irão destinar emendas para a Saúde Pública da Capital, a fim de minorar o sofrimento de nossa gente”, esclareceu Dr. Victor Rocha.

Sobre a implantação da Casa Azul, Dr. Victor Rocha comemora a ampliação dos serviços do projeto Casa Rosa que tem o intuito de atender toda a família Campo-grandense e Sul-mato-grossense. “Vamos garantir o acesso à uma saúde pública de qualidade com consultas integradas e resolutivas, onde o paciente, consulta, faz os exames em um único lugar, entrando apenas uma única vez na fila de regulação do Sistema Único de Saúde (SUS)”, garantiu o vereador tucano.

Implantada desde novembro de 2021, a Casa Rosa já realizou mais de 7,5 mil atendimentos e fez o diagnóstico de 150 casos de câncer de mama. “O projeto deu celeridade no tratamento dessas mulheres que ainda estariam na fila de espera do SUS. Agora iremos dar a mesma oportunidade para os homens”, garantiu Dr. Victor Rocha.

Com informações da assessoria

