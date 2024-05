Semana Nacional da Conciliação Trabalhista terá mutirão de audiências e atendimento da Ouvidoria Itinerante de 20 a 24/5

O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região participará da VIII Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, de 20 a 24 de maio. Promovida anualmente pela Justiça do Trabalho, a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista 2024 tem como slogan “É conciliando que a gente se entende”.

A semana é uma iniciativa do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) e conta com o apoio do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e dos 24 TRTs. O evento é uma das datas mais importantes do calendário do judiciário trabalhista e tem como objetivo promover um verdadeiro mutirão para solucionar conflitos por meio do diálogo mediado.

Antes e durante a semana, magistrados (as) e servidores (as) se mobilizam em um esforço concentrado na ampliação de pautas, promovendo audiências de conciliação no âmbito dos Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (Cejuscs) nos tribunais e das Varas do Trabalho.

Os Centros de Conciliação de Campo Grande, Dourados e Três Lagoas possuem cerca de 336 processos pautados para a semana de 2024. Os encontros serão presenciais ou online com o objetivo de promover o diálogo e a solução adequada dos litígios por meio da celebração de acordos.

Escuta ativa

Durante a VIII Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, a Ouvidoria do TRT/MS e a Ouvidoria da Mulher do TRT/MS estarão disponíveis para atendimento das 09h às 17h, no Fórum Trabalhista de Campo Grande. Quem tiver dúvidas sobre processos ou direitos trabalhistas pode procurar atendimento.

Já a Ouvidoria da Mulher oferecerá suporte no acolhimento e escuta de demandas ligadas à igualdade de gênero, participação feminina e casos de assédio moral, sexual e discriminação no ambiente de trabalho, tanto para o público interno quanto para a sociedade em geral. Também serão realizados encaminhamentos nos casos de violência doméstica.

Edição de 2023

Na edição de 2023, que foi realizada de 22 a 26 de maio, a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista atendeu mais de 346 mil pessoas, com mais de 80 mil audiências e 23.788 acordos homologados no país. Além disso, foram arrecadados R$ 202,6 milhões de recolhimentos fiscais e previdenciários.

Em Mato Grosso do Sul, a Justiça do Trabalho fechou 538 acordos com R$ 18.032.643,89 pagos aos trabalhadores durante a SNCT. Ao todo, foram realizadas 1.336 audiências e 5.337 pessoas atendidas no 1º e 2º grau.

Com informações da assessoria