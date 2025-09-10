Carreta do Hospital de Amor realiza atendimentos em Naviraí

Com o apoio da Gestão “Compromisso com o Futuro”, através da Gerência Municipal de Saúde, Naviraí recebe a unidade móvel Carreta do Hospital de Amor (unidade Nova Andradina), que está realizando gratuitamente exames de mamografia e papanicolau para a população feminina. A unidade está instalada na Avenida Ponta Porã, n° 780, e terá atendimentos até o dia 12 de setembro, e logo após de 15 a 19 deste mês. O horário de funcionamento é das 7h às 17h.

O objetivo é garantir às mulheres de Naviraí acesso a exames fundamentais para o diagnóstico precoce do câncer, promovendo mais saúde e qualidade de vida. O atendimento acontece mediante agendamento prévio pela unidade de Estratégia de Saúde da Família (ESF) de referência da mulher. Para realizar o agendamento, é necessário apresentar cópias do RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência.

Ao todo, estão previstos 444 atendimentos de mamografia e 578 exames preventivos. A iniciativa reforça a importância da prevenção e fortalece as políticas públicas de saúde no município.

Importância dos exames

A mamografia é um exame de rotina capaz de detectar o câncer de mama em estágios iniciais. Já o papanicolau permite identificar alterações no colo uterino antes mesmo do desenvolvimento do câncer. Quanto mais precoce o diagnóstico, maiores são as chances de cura.

Orientações

Mamografia: mulheres entre 40 e 69 anos, que não estejam grávidas e não tenham realizado o exame em serviço público nos últimos 12 meses.

Papanicolau: mulheres entre 25 e 64 anos, que já tenham iniciado a vida sexual, não estejam em tratamento de câncer de útero, não estejam com atraso menstrual e tenham finalizado a menstruação há pelo menos três dias. É necessário também não ter utilizado pomada vaginal ou tido relação sexual nos dois dias anteriores ao exame.

Essa parceria entre o município e o Hospital de Amor reafirma o compromisso de levar prevenção, informação e acolhimento às mulheres naviraienses.