Itamaraty repudia ameaça de uso de força militar feita pelo governo Trump contra o Brasil

O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota nessa terça-feira (9) repudiando as declarações do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que sugeriu a possibilidade de uso de “meios militares” contra o Brasil.

Na manifestação oficial, o Itamaraty condenou “o uso de sanções econômicas ou ameaças de uso da força contra a democracia brasileira” e reforçou que “o primeiro passo para proteger a liberdade de expressão é justamente defender a democracia e respeitar a vontade popular expressa nas urnas”.

Segundo a chancelaria, esse é um dever dos três Poderes da República, que “não se intimidarão por qualquer forma de atentado à nossa soberania”. O governo brasileiro também repudiou “a tentativa de forças antidemocráticas de instrumentalizar governos estrangeiros para coagir as instituições nacionais”.

Contexto da declaração

As reações do Itamaraty foram provocadas por uma fala da porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, que nesta terça-feira (9) afirmou que os Estados Unidos estão dispostos a usar “meios militares” para “proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo”.

A declaração ocorreu após um repórter questionar se Washington avaliava impor sanções econômicas ou aumentar tarifas em resposta ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF).

Leavitt não confirmou novas medidas, mas reforçou a disposição do governo norte-americano:

“Não tenho nenhuma ação adicional para apresentar a você hoje, mas posso te dizer que esta [a liberdade de expressão] é uma prioridade para o governo e o presidente não tem medo de usar o poder econômico e militar dos Estados Unidos da América para proteger a liberdade de expressão em todo o mundo.”

Julgamento no STF

As declarações ocorrem em meio à segunda semana do julgamento de Bolsonaro e outros sete réus pela Primeira Turma do STF, acusados de tentativa de golpe de Estado. Até agora, dois ministros – Alexandre de Moraes e Flávio Dino – votaram pela condenação.

Com informações do SBT News

