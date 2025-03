Capital reforça atendimento em saúde para um Carnaval seguro e tranquilo

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) deu início aos atendimentos no posto de assistência da Esplanada Ferroviária, garantindo suporte médico aos foliões do Carnaval 2025. A iniciativa faz parte da campanha “Carnaval Seguro: é Saúde na Folia!”, que visa proporcionar mais segurança e bem-estar durante a festa. Com equipe qualificada e estrutura preparada para atendimentos emergenciais, o serviço funcionará durante todo o período festivo, assegurando que todos possam curtir a folia com responsabilidade e cuidados com a saúde.

Logo no primeiro dia, conforme boletim do posto da Esplanada, foram registrados seis atendimentos, em sua maioria relacionados ao consumo excessivo de álcool.

Para oferecer assistência qualificada, o posto da Esplanada conta com uma equipe composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e assistente social. A estrutura dispõe de 11 leitos, sendo seis macas e cinco poltronas de hidratação, garantindo suporte para atendimentos emergenciais para os foliões. O funcionamento ocorre das 14h às 00h nos dias 1º, 2, 3, 4, 7 e 8 de março.

Além desse ponto, um segundo posto será montado na Praça do Papa, onde acontecem os desfiles das escolas de samba nos dias 3 e 4 de março. Neste local, a equipe contará com médico, enfermeiro e técnico de enfermagem, com atendimento das 19h às 00h.

A Sesau reforça a importância da moderação no consumo de bebidas alcoólicas e orienta os foliões a se manterem hidratados, alimentados e atentos à própria saúde para curtir o Carnaval com segurança. Em caso de necessidade, os foliões podem procurar atendimento no posto da Esplanada Ferroviária ou em qualquer uma das 10 unidades de saúde de urgência e emergência, como as UPAs e CRSc, que funcionam 24 horas.

A secretária municipal de Saúde, Rosana Leite, destaca a importância da iniciativa para a segurança dos foliões. “O objetivo é garantir que a população aproveite o Carnaval com tranquilidade e tenha acesso rápido à assistência em saúde sempre que necessário. Queremos que todos os foliões se divirtam, mas com responsabilidade e segurança”.

