Operação Lei Seca: primeiro dia de fiscalização flagra 101 pessoas bêbadas dirigindo

No primeiro dia da Operação Lei Seca em Campo Grande durante o Carnaval, 101 pessoas foram abordadas embriagadas dirigindo. Dessas, 100 se recusaram realizar o teste do bafômetro e somente um condutor o realizou.

A ação aconteceu na noite de ontem (28), das 20h às 2h, na Av. Presidente Ernesto Geisel esquina com a Rua Curupaiti; Avenida Presidente Ernesto Geisel com a Rua 26 de Agosto e na Avenida Afonso Pena.

Segundo informações do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) foram 1.578 abordagens com testes de bafômetros. Deste total, 229 AITs (Autos de Infração de Trânsito) foram emitidos; 27 estavam sem CNH; e 3 com a CNH vencida a mais de 30 dias.

Em relação aos veículos, 28 foram removidos para o pátio do Detran, sendo 15 motos e 13 carros, um condutor foi encaminhado à delegacia por estar com a placa adulterada.

A operação é uma ação em conjunto entre o Detran, Guarda Civil Metropolitana, e Batalhão de Trânsito.