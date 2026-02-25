Capital deve receber 1.962 doses de vacina contra dengue para trabalhadores da Atenção Primária

Imunização em dose única é destinada a pessoas de 15 a 59 anos e depende de liberação para começar a ser distribuída aos municípios

Campo Grande deve receber 1.962 doses da vacina contra a dengue destinadas aos trabalhadores da Atenção Primária à Saúde. A Capital concentra a maior parte das unidades previstas para Mato Grosso do Sul dentro da estratégia organizada pela SES (Secretaria de Estado de Saúde).

A vacina será aplicada em dose única, por via subcutânea, e é indicada para pessoas de 15 a 59 anos, 11 meses e 29 dias, independentemente de infecção prévia por dengue. Neste momento, o público-alvo definido é formado pelos trabalhadores da Atenção Primária, que atuam diretamente no atendimento à população.

Depois de Campo Grande, os municípios com maior previsão de doses são Dourados, com 377 unidades, Três Lagoas, com 245, Ponta Porã, com 243, e Corumbá, com 227.

Ao todo, os 79 municípios do Estado estão contemplados na distribuição. Entre eles estão Água Clara, Alcinópolis, Amambai, Anastácio, Aquidauana, Bataguassu, Chapadão do Sul, Coxim, Ivinhema, Maracaju, Miranda, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia e Sonora, além de outras cidades com quantitativos proporcionais ao público-alvo local.

A Coordenadoria de Imunização da SES informou que já realizou alinhamento técnico com os municípios, repassando orientações sobre planejamento, armazenamento e organização da estratégia.

A coordenadora de Imunização da SES, Ana Paula Goldfinger, afirma que o Estado está preparado para iniciar a distribuição assim que houver a liberação formal. “Recebemos as doses, organizamos toda a estrutura de armazenamento e mantemos diálogo permanente com os municípios. Nosso objetivo é iniciar a vacinação com segurança e agilidade, garantindo que os trabalhadores da Atenção Primária sejam protegidos o quanto antes”, afirma.

Apesar do recebimento das vacinas na Rede de Frio Estadual, foram identificadas divergências nos lotes das embalagens. A situação foi comunicada à VTCLOG e ao Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.

Segundo a SES, no momento não é possível emitir as notas fiscais pelo Estado via SIES, o que impede o envio aos municípios. Após a regularização, a secretaria deve divulgar a data de distribuição e confirmar oficialmente o início da vacinação.

A SES reforça que a imunização dos trabalhadores integra um conjunto de ações de enfrentamento à dengue. Paralelamente à vacinação, continuam as orientações para eliminar recipientes com água parada, manter caixas d’água vedadas e colaborar com os agentes de combate às endemias, medidas consideradas essenciais para reduzir a circulação do vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti.

