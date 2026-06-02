Operação Mulher Segura: homem é preso após desacordar e violentar mulher, em Campo Grande

Na manhã desta segunda-feira (1º) um homem de 39 anos, que não teve suas informações divulgadas, foi preso investigado por lesão corporal dolosa em contexto de violência doméstica.O caso aconteceu no bairro São Francisco, em Campo Grande.

Segundo o registro policial, a vítima teria pedido socorro a familiares após relatar que o homem invadiu a residência e a agrediu. Quando chegaram ao local, encontraram a mulher desacordada e com marcas de violência pelo corpo.

Diante da gravidade da ocorrência a autoridade policial representou pela prisão preventiva, que foi deferida pelo Poder Judiciário. Após ser localizado e preso, o homem foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

A ação integra a Operação Mulher Segura, iniciativa voltada ao enfrentamento da violência doméstica e à proteção de mulheres em situação de vulnerabilidade.

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