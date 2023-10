Câncer de Mama: TV Câmara apresenta Especial Outubro Rosa

O programa apresentará um bate-papo entre o Dr. Victor Rocha e 4 pacientes da Casa Rosa sobre a saúde das mamas



Outubro está chegando e com a virada de mês, a saúde das mamas ganha destaque com a Campanha Outubro Rosa. A TV Câmara preparou um Especial Outubro Rosa onde o vereador e médico mastologista, Dr. Victor irá responder algumas dúvidas de quatro mulheres sobre prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama.

Durante o programa, as pacientes da Casa Rosa: Emily Coffacci, 50 anos; Ede Gama, 42 anos; Eliza Montes, 40 anos e Lara Letícia Silva Sebastião, 24 anos, vão relatar as experiências na busca pela prevenção, diagnósticos e tratamentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento quanto em países desenvolvidos. No Brasil, o câncer de mama é o câncer mais comum na mulher e o que apresenta a maior mortalidade. São 73.610 casos novos no Brasil em 2023 (INCA, 2023), sendo estimado 17.825 óbitos por câncer de mama em 2023 (INCA,2023).

“Reforçamos a importância do diagnóstico precoce, proporcionando o tratamento em tempo hábil e a redução da mortalidade. De acordo com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) para a redução da mortalidade, o rastreamento, o diagnóstico e o tratamento do câncer de mamas são o caminho para a mudança desse quadro”, alertou o Dr. Victor Rocha.

Como mastologista, Dr. Victor Rocha relata que os principais sinais e sintomas suspeitos de câncer de mama são: caroço (nódulo), geralmente endurecido, fixo e indolor; pele da mama avermelhada ou parecida com casca de laranja, alterações no bico do peito (mamilo) e saída espontânea de líquido de um dos mamilos. Também podem aparecer pequenos nódulos no pescoço ou na região embaixo dos braços (axilas).

“Nossa recomendação é a realização mensal do autoexame, realizado pela própria mulher, apalpando as mamas e também a realização de exame clínico das mamas realizado anualmente um profissional de saúde. Caso a mulher observe alguma alteração deve procurar imediatamente o serviço de saúde mais próximo de sua residência. Toda mulher com 40 anos ou mais deve procurar a unidade de saúde para solicitar a sua mamografia anualmente, mesmo que não tenha sintomas”, recomendou o Dr. Victor Rocha.

Victor Rocha é o idealizador e médico mastologista da Casa Rosa. Implantado em novembro de 2021, o projeto Casa Rosa, possibilita o diagnóstico precoce do câncer de mama através da consulta integrada e resolutiva. Oferecendo protocolos clínicos, com consultas e exames no mesmo local, conferindo agilidade ao diagnóstico do câncer de mama. Reduzindo a mortalidade por câncer de mama e nos custos da assistência.

O projeto Casa Rosa zerou a fila de espera em consulta em mastologia no SUS em Campo Grande. Também zerou a fila de punção e biópsia. Proporcionando diagnóstico do câncer de mama em 14 dias. “A Casa Rosa possibilita o diagnóstico precoce do câncer de mama através da consulta integrada e resolutiva. Os protocolos clínicos, com consultas e exames no mesmo local, conferem agilidade ao diagnóstico do câncer de mama. Reduzindo a mortalidade por câncer de mama e os custos da assistência”, explicou Dr. Victor Rocha.

Casa Rosa em números: Em menos de 23 meses, a Casa Rosa já diagnosticou 115 casos de câncer de mama, sendo que as pacientes já foram encaminhadas para o devido tratamento. Também foram realizados 5614 atendimentos (entre primeira consulta e retorno). Foram realizadas 2136 ultrassonografias; 1084 mamografias; 992 biópsias e 38 cirurgias de mama. Dr. Victor Rocha disse que durante todo o mês de outubro serão realizadas palestras sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama.

“Estaremos realizando diversas ações para disseminar informações e incentivar as mulheres a fazerem exames regulares. Também usaremos as mídias sociais para compartilhar conteúdo e tirar as dúvidas sobre a saúde das mamas. Caso haja necessidade de realizar consultas ou exames, basta pedir encaminhamento no posto de saúde para o ambulatório de mastologia do Dr. Victor Rocha. A Casa Rosa está à disposição para atender as pacientes de Campo Grande e de todo o Mato Grosso do Sul”, finalizou.

Para ser consultado na Casa Rosa, basta pegar o encaminhamento médico, na Unidade de Saúde mais próxima da sua casa, para o Ambulatório de Mastologia do Dr. Victor Rocha, na Maternidade Cândido Mariano, conhecido como projeto Casa Rosa.

A consulta e os exames são regulados pelo SisReg/SUS, portanto, totalmente gratuitos. Os atendimentos na Casa Rosa são realizados nas manhãs e tardes de sextas-feiras no ambulatório social da Maternidade Cândido Mariano, localizado na Rua 25 de dezembro, nº 509, na região central de Campo Grande/MS.

Com informações da assessoria.