Campo Grande promove plantão de vacinação em dois shoppings e três bairros neste fim de semana

Neste sábado, 9 de dezembro, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), realizará um plantão de vacinação em diversos pontos estratégicos da cidade. Com o objetivo de oferecer à população a oportunidade de atualizar a sua situação vacinal, a iniciativa contemplará dois shoppings e três unidades de saúde.

O plantão visa disponibilizar todas as vacinas do calendário, incluindo as da gripe e da COVID-19, com exceção dos imunizantes que seguem um cronograma específico, como a BCG. O evento ocorrerá das 7h às 17h, sem intervalo para o almoço, nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) 26 de Agosto e Dona Neta, além da Unidade de Saúde da Família (USF) Moreninhas.

Além das unidades de saúde, o Pátio Central Shopping oferecerá o serviço de vacinação das 09h às 16h, enquanto no Bosque dos Ipês, o atendimento será das 10h às 17h. Para receber a vacina, é necessário comparecer com a caderneta de vacinação e documento pessoal com foto.

No domingo, dia 10 de dezembro, o ponto itinerante no Bosque dos Ipês estará em funcionamento das 10h às 17h. Os demais locais não estarão abertos neste dia.

A vacinação é reconhecida como uma das estratégias mais eficazes para a prevenção de doenças infecciosas. Além de contribuir para a redução da morbidade e mortalidade, a imunização em massa promove a proteção coletiva, fortalecendo a barreira contra agentes patogênicos.