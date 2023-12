Polimialgia reumática: Saiba o que é e o tratamento

O QUE É PMR (POLIMIALGIIA REUMÁTICA)?

É uma doença inflamatória crônica que afeta as juntas dos ombros, do pescoço e dos quadris, de pessoas acima dos 50 anos, podendo raramente acometer indivíduos mais jovens. As mulheres são mais frequentemente acometidas do que os homens.

QUAL A CAUSA?

Acredita-se que esteja relacionada com o processo de envelhecimento do sistema imunológico, gerando a inflamação. Porém, a causa dessa desregulação ainda é desconhecida.

QUAIS SÃO OS SINTOMAS?

Os sintomas podem se instalar de maneira súbita ou de forma mais lenta. Alguns sintomas gerais podem acompanhar o quadro doloroso, como cansaço excessivo, fadiga, perda de peso, febre de baixa intensidade, depressão.

Outros sintomas, como dor em ombros, com diminuição da força para levantar os braços, dor no pescoço, com limitação dos movimentos, dor em região do dorso, dificuldade para se levantar da cama ou cadeira, devido à dor e fraqueza nos quadris, dificuldade para iniciar os movimentos após permanecer algum tempo sentado.

Em torno de 20% desses pacientes com Polimialgia Reumática podem apresentar processo inflamatório de artérias do crânio, levando a seu estreitamento, impedindo que o sangue chegue devidamente aos olhos, por exemplo, ocasionando distúrbios visuais e até cegueira.

A artéria mais frequentemente acometida é a artéria temporal e seus ramos, que se localiza na região das têmporas, proporcionando dor de cabeça intensa e dor na mandíbula ao mastigar ou qualquer movimento com a boca. Esse quadro de acometimento arterial é denominado Arterite de Células Gigantes, que expressa o tipo de célula inflamatória que faz a lesão das artérias

COMO É FEITO O DIAGNÓSTICO?

O diagnóstico da Polimialgia Reumática é clínico, com base nas queixas do paciente, na evolução do quadro clínico e nos achados do exame físico. Não há um exame específico para o diagnóstico da PMR. Porém, a dosagem da Proteína C reativa e o VHS, que são provas inflamatórias, estarão elevadas.

Exames sorológicos mais abrangentes devem ser realizados, para diferenciar de outras doenças que têm acometimento semelhante, como, por exemplo, a Polimiosite.

Os exames de ultrassonografia e ressonância magnética dos ombros e quadris irão evidenciar processos inflamatórios dos tendões, ligamentos e articulações. No caso do paciente queixar-se de dor de cabeça, a possibilidade de Arterite de Células Gigantes deve ser pesquisada, por meio de ultrassonografia das artérias e biópsia.

TEM TRATAMENTO?

No tratamento da Polimialgia Reumática, os corticoides em baixas doses costumam ter uma resposta rápida e efetiva, o que deve ser mantido por meses ou anos.

Nos casos em que a PMR apresenta recidiva quando fazemos a redução da dose do corticoide, o uso de imunossupressor é indicado.

A fisioterapia para reabilitação dos movimentos e da força muscular é recomendada. Nos pacientes que apresentam a Arterite de Células Gigantes associada, a doses dos corticoides é bem mais alta e o uso de imunossupressor é imperativo.

Professor titular da Famed da UFMS, professor do curso de pós-graduação de saúde e desenvolvimento do Centro-Oeste, da UFMS; coordenador do programa de residência médica em reumatologia, do Humap/Ebserh/UFMS; titular da cadeira 23, da Academia Brasileira de Reumatologia.

Por – Prof. Dr. Izaias Pereira da Costa

