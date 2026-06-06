Busca por medicamentos para aprar de fumar disparam e SUS registra alta de até 138%

O SUS (Sistema Único de Saúde) tem observado um novo cenário na saúde pública de todo o país. Quando se comparam os anos de 2022 e 2025, é possível observar um aumento de até 138,51% na distribuição de medicamentos para o tratamento da dependência de nicotina. Em números absolutos, o volume de itens enviados a estados e municípios saltou de 19,5 milhões para 46,6 milhões de unidades.

A oferta dos itens integra o PNCT (Programa Nacional de Controle do Tabagismo), que tem a disponibilização dos medicamentos coordenada pela SCTIE (Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde) do Ministério da Saúde. Dentre os produtos disponibilizados estão: Bupropiona 150mg, Adesivo de nicotina com 7 mg, 14 mg e 21 mg. Além de goma de nicotina de 2mg.

Para a secretária da SCTIE, Fernanda De Negri, o crescimento dos números reflete diretamente a busca dos cidadãos por uma vida mais saudável. “Esse aumento evidencia o desejo da população por apoio especializado para abandonar o cigarro, cenário que reforça a importância das políticas públicas de prevenção e tratamento”.

A assistência farmacêutica oferecida pelo SUS conta atualmente com cinco itens essenciais para o suporte aos pacientes na dependência do tabagismo: o cloridrato de bupropiona (150 mg), a goma de mascar de nicotina (2 mg) e os adesivos transdérmicos de nicotina em três dosagens (7 mg, 14 mg e 21 mg). A estratégia também abrange ações de educação em saúde.

De acordo com a secretária, a prioridade da pasta é assegurar estoques desses medicamentos em todo o país. “Assumimos o compromisso com o fortalecimento das estratégias de abastecimento, distribuição e promoção do uso racional dos medicamentos utilizados no combate ao tabagismo. Garantir que o tratamento farmacológico chegue a quem precisa, de forma contínua, segura e orientada, é um pilar inegociável para o sucesso dessa política de saúde”, ressaltou De Negri.