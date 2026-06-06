Missa marca chegada do Ícone restaurado da Padroeira de MS

A Plataforma Cultural recebe neste domingo (7), o Ícone histórico de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, padroeira de Mato Grosso do Sul, após sua restauração em São José dos Campos (SP). O retorno da imagem marca um momento especial para os devotos e para a história religiosa do Estado.

A escolha da antiga estação ferroviária para a recepção do Ícone faz referência à trajetória dos Missionários Redentoristas, que chegaram à região por meio da ferrovia e desempenharam papel fundamental na disseminação da devoção à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Mato Grosso do Sul a partir da década de 1930.

A programação inclui uma mostra de objetos, fotografias e documentos que retratam a atuação dos redentoristas no Estado e a história da devoção mariana em Campo Grande. Após a acolhida dos fiéis, o Ícone será conduzido em procissão pelas avenidas Calógeras e Afonso Pena até o Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundac (Fundação Municipal de Cultura), valorizando a preservação da memória, da cultura e das tradições religiosas que integram a identidade da Capital.

Às 10 horas, durante a celebração eucarística no Santuário, será realizada a entronização do Ícone restaurado, cerimônia que dará início à programação da IX Festa da Padroeira de Mato Grosso do Sul.