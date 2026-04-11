Beneficiários aprovam Prestação de contas da Cassems

Evento foi realizado online e contou com o voto de beneficiários titulares de todo o Estado

A prestação de contas da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems), referente ao exercício anterior, foi aprovada pelos beneficiários durante a 25ª Assembleia Geral Ordinária (AGO), realizada nos dias 9 e 10 de abril.

Pelo segundo ano consecutivo, o evento utilizou o formato digital para ampliar o acesso e a transparência aos demonstrativos financeiros do plano de saúde.

Ao todo, 1.124 beneficiários titulares da Cassems votaram pela aprovação da prestação de contas. Durante o período do evento, o portal registrou a interação de beneficiários titulares de todo o estado associados à Cassems.

Fórum On-line

Antecedendo a votação, entre os dias 6 e 8 de abril, os beneficiários inscritos puderam utilizar um Fórum on-line para encaminhar dúvidas e sugestões. Os tópicos mais frequentes foram respondidos pela diretoria executiva no encerramento da Assembleia.

Para o vice-presidente da Cassems, Ademir Cerri, o formato digital consolidou-se como uma ferramenta de democracia interna. “A tecnologia nos permite chegar ao servidor que está na ponta, no interior do estado, garantindo que ele exerça seu direito de fiscalização com a mesma facilidade de quem está na capital”, pontuou Cerri.

Compromisso com o Futuro

No encerramento, o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, reforçou o compromisso com a sustentabilidade do plano e a assistência à saúde de qualidade para beneficiários do interior do estado. “Com apoio da nossa rede própria, que hoje conta com hospitais em centros estratégicos como Dourados, Três Lagoas e Ponta Porã, levamos atendimentos de qualidade e humanizado em todas as regiões do estado”.

Ayache reforçou ainda a preocupação da Gestão em ampliar a qualidade da assistência. Temos uma rede de excelência e serviços exclusivos para nossos beneficiários. Seguiremos avançando com responsabilidade na condução da gestão”, afirmou Ayache.

O presidente também destacou o papel da tecnologia no cuidado direto ao paciente: “A telemedicina já é uma realidade que democratizou o acesso ao atendimento de qualidade. Garantir essa assistência ágil e eficiente é prioridade absoluta da nossa gestão”.

Além do presidente da Cassems, Ricardo Ayache e do 1º vice-presidente Ademir Cerri e 2º vice-presidente, Alexandre J.Costa, o presidente do Conselho Fiscal, Wilson Xavier Paiva e da representante do Governo no Conselho Fiscal, Aline Melo de Oliveira.

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