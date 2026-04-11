Senador Nelsinho Trad destina mais de R$ 24,8 milhões para Campo Grande e viabiliza R$ 490,5 milhões em recursos para a Capital

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) destinou mais de R$ 24,8 milhões em recursos para Campo Grande desde o início do mandato. Os investimentos contemplam áreas essenciais como saúde, assistência social, infraestrutura e apoio a eventos.

Além das emendas individuais, o parlamentar também teve papel decisivo na viabilização de R$ 490.511.625,03 para a Capital, valor global conquistado durante sua atuação como coordenador da bancada federal e por meio da articulação de financiamentos.

Somente em 2026, foram indicados mais de R$ 7,8 milhões, com destaque para o fortalecimento da saúde pública. A maior parte dos recursos, cerca de R$ 3 milhões, foi destinada ao custeio de média e alta complexidade (MAC) na Capital. Além disso, o Hospital Pênfigo recebeu R$ 500 mil, e outros R$ 2 milhões foram direcionados para atendimentos em oftalmologia.

A assistência social também foi contemplada com R$ 1,9 milhão. Já o Programa de Atenção Primária (PAP) recebeu R$ 100 mil, enquanto R$ 400 mil foram destinados ao fomento do Festival da Carne.

Em 2025, os repasses somaram R$ 8,8 milhões, incluindo custeio da saúde, assistência social e aquisição de maquinário, como tratores para apoio às atividades urbanas e rurais. Parte dos recursos também foi destinada, por meio de emendas parlamentares e aportes extras, à manutenção dos serviços públicos.

Nos anos anteriores, o senador destinou R$ 8,2 milhões em investimentos para a Capital. Os recursos incluíram R$ 511.577,40 para aquisição de mobiliário escolar e utensílios de cozinha, R$ 6.400.057,66 para obras do complexo esportivo do bairro Santa Emília e R$ 1.291.492,00 para a construção de quadras nas escolas municipais Celina Martins Jallad e Professor Virgílio Alves de Campos.

Para o senador, os investimentos refletem o compromisso com Campo Grande. “Nosso trabalho é garantir que os recursos cheguem na ponta, melhorando o atendimento à população e fortalecendo áreas essenciais como saúde, educação e assistência social”, afirmou.

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