Bebê de três meses morre de Influenza B em Aquidauana e é a 24ª vítima no ano

Um bebê de três meses morreu de Influenza tipo B em Mato Grosso do Sul, na última semana. A criança era de Aquidauana, a 141 quilômetros de Campo Grande. A vítima, que era uma menina, possuía doença cardiovascular crônica.

As informações são do boletim epidemiológico da SES (Secretaria Estadual de Saúde) divulgados na última quarta-feira (6). Desde o início do ano já foram registrados 5.826 de casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave), desses 467 são de Influenza, sendo 239 de Influenza A e 228 de Influenza B.

Ainda conforme o boletim, já são 63 óbitos no Estado até agora. Campo Grande lidera os registros de casos confirmados de Influenza hospitalizados, com 74 para Influenza A e 103 para Influenza B, seguido de Corumbá e Nova Andradina.

O boletim também mostra que em 2022 Mato Grosso do Sul registrou apenas 3 mortes por H1N1, mas em 2023 o número de óbitos aumentou para 36. A Influenza tipo B também apresentou alta de óbitos, com 24 registros este ano.

A doença

A gripe é uma doença respiratória causada pelo vírus influenza que é transmitida através do contato com secreções das vias respiratórias, eliminadas pela pessoa contaminada ao falar, tossir ou espirrar e também por meio das mãos e objetos contaminados, quando entram em contato com a boca, olhos e nariz. A gripe provoca febre, dores no corpo e mal estar. Quem perceber esses sintomas deve procurar um posto de saúde.