Jovem morre após capotar veículo com 943 quilos de maconha

Jovem de 18 anos ainda não identificado, morreu após capotar um veículo Fiat/Grand Siena, de cor prata, carregado com 943 quilos de maconha e 2,2 quilos de skunk, em uma estrada vicinal situada no interior do município de Amambai, na região de fronteira com o Paraguai, na manhã de quinta-feira, dia 7 de setembro.

De acordo com a nota enviada à imprensa, uma equipe do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário), da PMR (Polícia Militar Rodoviária), realizava fiscalização quando tentou abordar o indivíduo. Ele então atirou contra a viatura e capotou o veículo durante a tentativa de fuga.

Dentro do veículo, foram encontrados um revólver de calibre 32, com quatro munições deflagradas e duas intactas, que estavam na posse do homem. Na averiguação do caso, foi constatado que o carro era produto de roubo no Paraná.

O indivíduo chegou a ser socorrido até o Hospital de Amambai, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado como tráfico de drogas e homicídio decorrente de oposição a intervenção policial, na Delegacia de Polícia do município.

