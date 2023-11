Audiência Pública debate enfrentamento à leishmaniose

O enfrentamento da Leishmaniose Visceral Canina em Campo Grande será debatido em Audiência Pública na segunda-feira, dia 7, às 9 horas. Temas como prevenção, vacinação, tratamento, mosquito transmissor e políticas públicas para enfrentamento à doença serão abordados na discussão.

O debate foi proposto pelo vereador Prof. André Luis, que integra a Comissão Permanente de Defesa, Bem-estar e Direito dos Animais. Integram a comissão ainda os vereadores Silvio Pitu (presidente), Zé da Farmácia (vice-presidente), Junior Coringa e Ademir Santana. A Audiência ocorre no Agosto Verde, mês dedicado à conscientização sobre a leishmaniose, transmitida pelo mosquito flebotomíneo.

Foram convidados para participar da Audiência representantes da Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais, Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso do Sul, Instituto de Proteção Ambiental do Mato Grosso do Sul, Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Ambientais e Atendimento ao Turista (Decat), Ministério Público Estadual, da Ordem dos Advogados do Brasil seccional de Mato Grosso do Sul, da Secretaria Municipal de Saúde, da Subsecretaria do Bem-Estar Animal, Vigilância Sanitária de Campo Grande, superintendente estadual do Ministério da Saúde, além de entidades que atuam na defesa e proteção de animais.

