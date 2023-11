“Dra Delas” fala sobre ciclo menstrual e o controle das emoções

A correria do dia-a-dia muitas vezes faz a mulher deixar de olhar para ela e se auto conhecer de forma íntima. A Ginecologista Simone Giroldi de Oliveira, especialista em longevidade Saudável, ginecologia regenerativa, saúde íntima, estética íntima e modulação hormonal, falou sobre o ciclo menstrual e o controle das emoções.

O tema foi abordado durante uma live que contou também com a participação da terapeuta e mentora de mulheres, Sâmela Binda, que trouxe dicas valiosas para as mulheres vencerem esse período em que muitas “se tornam mil em uma dependendo da fase do ciclo que se encontram, diante de suas emoções”, como citou a terapeuta.

A tecnologia chegou e hoje é possível deixar até a velha tabelinha pra traz, e usar aplicativos que controlam o ciclo menstrual das mulheres. Simone (Dra Delas como é conhecida) falou sobre uma dúvida frequente que confunde as mulheres que é sobre as fases e quando acontece a ovulação. O ciclo dura em média 28 dias e a ovulação acontece no 14° dia do ciclo.

“Para saber quantos dias exatos tem o seu ciclo, basta contar desde o primeiro dia de sangramento menstrual até o dia que inicia a próxima menstruação. O fluxo menstrual normalmente dura de três a sete dias.”

Na primeira fase do ciclo menstrual , a ginecologista esclareceu que é quando a mulher se sente mais motivada, fica com a pele brilhante e possui mais poder de decisão porque costuma se comunicar mais. Já depois do 14° dia vem o período menos produtivo no qual ela aconselhou se reservar mais e não tomar decisões que depois possa se arrepender.

Sâmela Binda, terapeuta, trouxe dicas sobre o poder do autoconhecimento da mulher, o que a fará ter poderes para ter uma vida mais leve durante esse ciclo tão presente. “Autoconhecimento é libertador. Você já parou para pensar quais comportamentos que te fazem ter reações tóxicas, principalmente durante o ciclo?”, provocou a terapeuta que explicou alguns tipos de comportamentos comuns .

Ela também falou sobre a mulher identificar o tipo de temperamento que possui, assim conseguindo amenizar as emoções que vive durante o ciclo menstrual.

A dra. Simone Giroldi de forma clara explicou o passo a passo das fases. As especialistas ainda responderam a várias dúvidas das mulheres que participaram ao vivo do encontro on-line.

