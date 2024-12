Atenção para alteração no calendário de vacinação da BCG no período de fim de ano na USF Jardim Noroeste

A Secretaria Municipal de Saúde informa que haverá uma alteração temporária no cronograma de aplicação da vacina BCG, na USF (Unidade de Saúde da Família) do Jardim Noroeste, devido aos feriados de fim de ano.

Normalmente, a vacinação na unidade ocorre às terças-feiras, no período da manhã, mas, excepcionalmente, devido às semanas do Natal e Ano Novo, a vacinação será realizada nas segundas-feiras, nos dias 23 e 30 de dezembro de 2024, no período matutino.

Após o recesso, o atendimento será retomado seguindo o cronograma habitual, com a aplicação da aplicação da vacina BCG às terças-feiras.

Sobre a vacina BCG

• A vacina é essencial para prevenir as formas graves de tuberculose, como a meníngea e a miliar;

• Deve ser administrada em dose única ao nascer, preferencialmente. Está disponível para crianças menores de 5 anos de idade nos serviços de saúde;

• Contraindicação: Bebês prematuros com menos de 2 kg não podem receber a vacina.

Pais e responsáveis, fiquem atentos ao calendário especial de vacinação e garantam a imunização dos pequenos.

