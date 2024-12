Colisão frontal da BR-163 deixa duas pessoas mortas; 2º acidente com mortes em 24h

Colisão frontal entre dois carros na BR-163, em Bandeirantes, distante 70 quilômetros de Campo Grande, deixou duas pessoas mortas, na manhã desta quinta-feira (19). Esse é o 2º acidente com morte na mesma rodovia em 24h.

Conforme informações, as vítimas seguiam em uma Renault Duster, quando houve a batida contra um VW Saveiro. Com o impacto, os ocupantes da SUV morreram na hora. Já as duas outras pessoas que seguiam na picape foram socorridas e encaminhadas para hospital de Bandeirantes.

Imagens mostram a frente de ambos automóveis completamente destruídos após a colisão. Por conta da batida, motoristas que passavam pelo local precisaram reduzir a velocidade, deixando o trânsito lento na região.

Esse é o 2º acidente com morte registrado na mesma rodovia em 24h. Nessa quarta-feira (18), uma caminhonete com cinco ocupantes foi atingida de frente por um caminhão, que perdeu o controle após um dos pneus estourar.

Com a batida, mãe, filha e criança de 10 anos morreram na hora. Todos eram moradores de Tangará da Serra (MT) e estavam a caminho do Rio Grande do Sul, onde passariam festas de fim ano. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) atendeu ambas ocorrências.

