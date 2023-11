As estratégias de combate ao Câncer de Próstata

O dia 27 de novembro é conhecido como o Dia Nacional de Combate ao Câncer, e o mês que carrega o símbolo do novembro azul, marca o mês com campanhas de combate, prevenção e conscientização do câncer de próstata nos homens. Muitas vezes tratado como tabu, essa doença deve ter atenção redobrada para a saúde masculina, para que haja mais sucesso de cura nos milhares de casos. Consultamos especialistas para explicar como essa doença se comporta e como o estilo de vida pode ajudar nesse cenário, confira:

O câncer de próstata é uma condição na qual as células da próstata, uma glândula localizada abaixo da bexiga e à frente do reto nos homens, começam a se multiplicar de maneira descontrolada. A próstata é uma parte crucial do sistema reprodutor masculino e desempenha um papel na produção de líquido seminal.

A doença em sua maioria ocorre de forma esporádica (sem relação familiar previamente conhecida), no entanto existe uma parcela considerável de pacientes que possui forte histórico familiar positivo para a doença. Atualmente já se conhece diversos genes que estão ligados com o desenvolvimento do câncer de próstata, e isto é importante pois existem testes comercialmente disponíveis para identificá-los, de modo saber quais pessoas estão sob maior risco, porém vale ressaltar que a realização de testes não deve ser realizada para qualquer pessoa, mas sim para aqueles que possui indicação médica após avaliação cautelosa de todo histórico familiar.

