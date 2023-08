Acidente entre motocicleta e carreta mata pai e dois filhos em MS

Um motociclista, identificado como Alcimar de Oliveira Ferreira, de 38 anos, morreu após invadir pista contrária e bater de frente a uma carreta, no quilômetro 626, em São Gabriel do Oeste, a 126 km de Campo Grande. Ele levava os dois filhos, de 12 e 6 anos na garupa da moto, que também morreram no acidente. O acidente ocorreu por volta das 13h30. Segundo o portal Idest, imagens de câmeras de segurança da CCRMSVias registraram o momento da colisão; Alcimar seguia de moto sentido São Gabriel/Coxim e invadiu a pista contrária de forma repentina, colidindo frontalmente com a carreta carregada com óleo vegetal, que seguia em sentido oposto. O motorista da carreta não conseguiu desviar a tempo e evitar a colisão. A motocicleta chegou a ser arrastada por aproximadamente 15 metros e teve partes queimadas, ficando presa na frente da carreta.

Vítimas foram identificadas Inicialmente, acreditava-se que as vítimas eram um casal e uma criança, mas de acordo com informações da Polícia Civil de São Gabriel do Oeste, por meio do delegado Matheus Vital, as outras duas vítimas do acidente são duas crianças, filhos de Alcimar, de 12 e seis anos.

Os três eram moradores de São Gabriel e a notícia do acidente comoveu o município. As crianças eram alunos da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de São Gabriel e a associação publicou uma nota de pesar em suas redes sociais, lamentando as mortes.

“É com imenso pesar que APAE de São Gabriel comunica o falecimento dos nossos 2 alunos Sara e Joaquim, e o seu pai, em um ocorrido ontem na Br 163 próximo a Coamo aqui em São Gabriel MS. Não encontramos palavras nesta hora”, disse em publicação. As crianças seriam alunas da associação desde bebês e a nota também pede forças para a mãe das crianças.

A Prefeitura do município também se solidarizou nas redes e emitiu nota de pesar. Alcimar era servidor na Escola Ênio Carlos Bortolini.

“A Prefeitura de São Gabriel do Oeste e a Secretaria de Educação expressam profundo pesar pelo falecimento de Alcimar de Oliveira Ferreira, dedicado profissional que atuava na Escola Ênio Carlos, juntamente com seus amados filhos Sarah e Joaquim. Neste momento de tristeza e irreparável perda, nos solidarizamos e estendemos nossas mais sinceras condolências aos familiares, parentes e amigos, desejando força e conforto diante dessa dolorosa situação. Que encontrem apoio e consolo na memória e no legado deixados por Alcimar, Sarah e Joaquim. Estamos unidos em pensamentos e sentimentos nesse momento difícil”, disse na publicação.

