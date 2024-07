Após mais de um mês sem mortes, MS registra duas novas vítimas por Covid-19

Conforme o novo boletim epidemiológico divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), nessa terça-feira (23), a Covid-19 fez mais duas vítimas em Mato Grosso do Sul. A última morte pela doença havia sido em 10 de junho, na 24ª semana epidemiológico. Também nos últimos dias, foram confirmados 72 novos casos da doença no Estado.

Segundo os dados atualizados, dentre as novas vítimas está um morador de Anastácio, de 71 anos. O caso foi notificado em 10 de maio deste ano e a morte ocorreu em 15 de julho. O homem tinha doença cardiovascular crônica, diabetes mellitus e doença neurológica crônica como comorbidades.

Já a segunda vítima é uma moradora de Laguna Carapã, de 85 anos. O caso foi notificado em 5 de julho e a morte registrada em 7 de julho. A mulher tinha como comorbidades doença cardiovascular crônica e diabetes mellitus.

Desde o início da pandemia em Mato Grosso do Sul, foram registrados 11.251 mortes em decorrência da Covid-19, sendo 70 em 2024.

