Programa de Recrutamento da Cassems está com vagas abertas para PcD’s

A diversidade torna as instituições mais competitivas e adaptáveis ao mercado de trabalho

Comprometida com a inclusão no mercado de trabalho, investindo no combate ao capacitismo e qualquer forma de preconceito, a Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul), por meio do seu Programa de Recrutamento, está com vagas, voltadas para pessoas com deficiência, em aberto.

Além das vagas, como atendente, recepcionista e auxiliar administrativo, o objetivo da campanha de contratação é criar um banco de talento com perfis profissionais variados, valorizando habilidades, perspectivas, experiências e culturas diversas.

Os interessados podem encaminhar o currículo para [email protected].

O Departamento de Desenvolvimento Humano e Organizacional da Cassems, responsável pela análise dos currículos, entrará em contato com os candidatos que participarão do processo seletivo.