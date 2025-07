Anvisa proíbe venda de medicamentos irregulares e lote falsificado de toxina botulínica

Entre os produtos barrados estão suplementos, fitoterápicos e o “Xarope da Vovó”



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição da comercialização e distribuição de diversos produtos irregulares no país, incluindo medicamentos, suplementos alimentares e um lote falsificado de toxina botulínica. As resoluções foram publicadas na edição do Diário Oficial da União de sexta-feira (18).

Foram retirados do mercado os medicamentos Colágeno + Vitamina C, L-Treonato de Magnésio, Espinheira Santa e os xaropes conhecidos como “Xarope da Vovó Isabel” ou apenas “Xarope da Vovó”. No caso dos xaropes, a Anvisa informou que os produtos são fabricados por empresa desconhecida e não possuem qualquer tipo de registro, notificação ou cadastro sanitário.

Já os demais medicamentos são de responsabilidade do Grupo Nutra Nutri Ltda, empresa que, segundo a Anvisa, não possui autorização de funcionamento. Esses produtos também não estão regularizados junto à agência.

Além dos medicamentos, foi proibida a comercialização do suplemento alimentar Curcumyn Long. De acordo com a Resolução 2.705, o produto não atende aos requisitos técnicos previstos em lei, especialmente quanto à forma de obtenção dos ingredientes.

Outro item barrado foi o lote L42158 do insumo farmacêutico “Dysport® (Toxina Botulínica A), 150 U”. A fabricante, Beaufour Ipsen Farmacêutica Ltda, declarou que o lote em questão não é original, caracterizando falsificação.

Todos os produtos devem ser recolhidos do mercado. A Anvisa orienta consumidores e estabelecimentos comerciais a suspenderem o uso e a venda imediata dos itens listados. Denúncias e dúvidas podem ser registradas nos canais oficiais da agência, disponíveis em seu site institucional.

*Com informações da Agência Brasil

