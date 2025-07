Homem é preso por estuprar ex-namorada grávida em Dourados

Segundo a vítima, ela foi violentada enquanto estava grávida de 7 meses

Na última sexta-feira (18), um homem de 24 anos foi preso em flagrante suspeito de estuprar a ex-namorada de 22 anos enquanto ela estava grávida em Dourados.

O homem investigado pelo crime é pai da criança conforme relatado pela vítima em denúncia na delegacia. Ela relatou abalada ter sido forçada a ter relação sexual com ele mediante violência.

O suspeito lfoi ocalizada e preso o suspeito ainda na manhã do dia. Um vestido que a vítima usava no momento do crime foi apreendio contendo vestígios de sêmen. O item será encaminhado para a perícia técnico-científica.

Toda a investigação e prisão foi realizada Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Dourados.

