Agosto Dourado: Os múltiplos benefícios da amamentação para a saúde e bem-estar

O mês de agosto é conhecido mundialmente como “Agosto Dourado”, uma iniciativa da Organização Mundial de Saúde (OMS) para simbolizar a luta pelo incentivo à amamentação. A cor dourada representa o padrão ouro de qualidade do leite materno, que é considerado o alimento mais completo e adequado para os recém-nascidos. No Brasil, também é escolhido como o “Mês do Aleitamento Materno”, destacando a importância dessa prática para a saúde e o bem-estar de mães e bebês.

Ademais, a amamentação materna vai além da simples alimentação do bebê; ela é uma troca de benefícios entre mãe e filho que impacta positivamente a saúde física e emocional de ambos. A enfermeira Paula Santiago (33) destaca que, no momento do contato pele a pele com o bebê, ocorre um aumento do fluxo de ocitocina no corpo da mãe. Esse hormônio é conhecido como o “hormônio do amor” ou “composto químico do carinho”. A ocitocina também é liberada a cada vez que o bebê suga o mamilo durante a amamentação.

Além de fortalecer o vínculo entre mãe e filho, a ocitocina tem efeitos antidepressivos comprovados cientificamente. Estudos mostram que mães com níveis mais elevados desse hormônio apresentam menos sintomas de ansiedade e depressão. Ao longo do período de amamentação, a ocitocina auxilia na redução do estresse e da pressão arterial, além de aumentar o limiar da dor, tornando esse período um momento mais tranquilo e prazeroso para a mãe.

O pico de ocitocina que ocorre durante cada amamentação contribui para um comportamento maternal reforçado. Cientistas têm associado os níveis elevados de ocitocina ao aumento do contato visual, reações mais rápidas e maior carinho e cuidado dispensados ao bebê. Essa conexão emocional estabelecida durante a amamentação é fundamental para o desenvolvimento saudável da criança.

Mas os benefícios da amamentação não se limitam ao período de alimentação do bebê. Eles se estendem até a velhice da mãe. A amamentação também melhora a mineralização óssea, o que significa que as mães que amamentam têm menor risco de desenvolver osteoporose e fraturas em idade mais avançada. Essa proteção aos ossos é especialmente valiosa em idades mais avançadas, quando a fragilidade óssea pode ser uma preocupação.

Em resumo, o Agosto Dourado é uma oportunidade de destacar a importância da amamentação e os inúmeros benefícios que ela proporciona. Além de ser a forma mais completa e adequada de nutrição para os bebês, a amamentação fortalece o vínculo afetivo entre mãe e filho, contribui para a saúde mental da mãe e oferece proteção óssea para a vida adulta. É um verdadeiro presente de saúde e amor que mães podem dar aos seus filhos e a si mesmas. Portanto, vamos celebrar e valorizar esse gesto de amor incondicional ao longo do mês de agosto e além.