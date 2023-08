DEAM prende 26 homens durante Operação Bellatrix 2º fase

Operações intensificarão durante agosto em alusão ao Agosto Lilás

O mês de agosto começou e as ações em alusão ao Agosto lilás, mês de enfrentamento contra a violência contra a mulher iniciou com uma Operação feita pela DEAM (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher) que prendeu 26 homens em todo o Estado, suspeito de praticarem violência doméstica.

Na Capital foram presos 15 homens, e 11 no total no interior. Ponta Porã, Três Lagoas, Bataguassu, Jardim foram algumas das cidades que foram alvo da Operação Bellatrix, segunda fase.

“BELLATRIX” é a terceira estrela mais brilhante da constelação de Orion e a 27ª mais brilhante do céu noturno. O nome Bellatrix vem do latim e significa guerreira. E segunda fase porque incluiu o interior.

“Hoje (2), nós encerramos a Operação Bellatrix fase 2 em alusão ao agosto lilás, é segunda fase porque se estendeu em municípios do Estado e o resultado foi muito exitoso com 15 mandados cumpridos na Capital e 11 no interior, contando com todas as delegacias do interior sob minha coordenação. O nome é em homenagem a estas mulheres guerreiras que tem coragem de relatar o crime”, explicou Elaine Benicasa.

As ações são intensificadas, mas a DEAM constantemente realiza prisões e ações em favor das mulheres. Segundo a delegada Elaine Benicasa estiveram envolvidos mais de 50 policiais.

“A dificuldade da policia civil não é só o acolhimento mas sim demonstrar que há punição aos autores de violência doméstica”, declarou a delegada que contou que as denúncias foram os mais diferentes casos como: agressões físicas, verbais dentre outras.

“Faz parte levarmos todas as informações em beneficio a Maria da Penha e a nossa vontade é que as mulheres se sintam seguras e denunciem. A DEAM tem resolvido 100% dos suspeito e isto é muito bom, porque estamos prendendo estes homens”, concluiu a delegada.

A DEAM intensificará as ações neste mês de agosto, o “Agosto Lilás”, mês de combate e enfrentamento à violência contra a mulher, de acordo com a delegada titular, Elaine Benicasa.

